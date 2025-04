Região litorânea do Equador atingida pela violência vira foco de candidatos à Presidência

Ao mesmo tempo, ele procurou promover sua boa fé social, distribuindo pagamentos a pessoas afetadas por um derramamento de óleo, pequenas empresas atingidas por enchentes, bem como estudantes, policiais e militares.

Ele disse que precisa de mais tempo para implementar seu plano de segurança "Phoenix" e que os destacamentos militares, as sentenças mais severas e as prisões de líderes de gangues reduziram as mortes violentas em 15% no ano passado.

"Não perderemos o país, nós o defenderemos até a morte, até o último segundo", disse Noboa aos apoiadores no domingo, na cidade de Balzar, em Guayas. "Para os incrédulos que não acreditam que podemos fazer as coisas bem, precisamos mostrar-lhes ação, obras públicas e progresso."

González afirmou que combaterá o crime com a contratação de 20.000 policiais, implantando tecnologia contra a lavagem de dinheiro e enviando milhares de assistentes sociais voltados para a paz a bairros violentos para ajudar a criar empregos e manter as crianças, muitas vezes recrutadas por gangues, na escola.

"Eles nos disseram que o Plano Phoenix resolveria tudo, mas mentiram. Hoje o Equador está entre os países mais perigosos do mundo, saímos às ruas e sentimos o perigo", disse González em um vídeo publicado nas mídias sociais. "Mas sabemos como mudar isso: quando a dignidade aumenta, o crime diminui."

Lidar com o alcance cada vez maior do tráfico de drogas e da insegurança tem sido uma questão fundamental para os políticos latino-americanos nos últimos anos, do Chile à Argentina, de El Salvador à Costa Rica.