Somente Trump pode decidir sobre movimentação de tropas dos EUA na Europa, diz secretário de Defesa

As observações de Hegseth foram feitas um dia após o principal general dos EUA na Europa afirmar que os Estados Unidos deveriam manter sua presença militar no continente como está agora, já que o Pentágono revisa sua presença global sob Trump.

O Exército dos EUA tinha mais de 100.000 soldados na Europa após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, mas o general do Exército dos EUA Christopher Cavoli disse que o número foi reduzido para 80.000.

"É meu conselho manter essa postura de força como está agora", disse Cavoli aos parlamentares na terça-feira durante audiência do Comitê de Serviços Armados da Câmara.

Hegseth foi questionado se concorda com a avaliação. Durante sua primeira viagem à Europa, Hegseth havia dito aos pares europeus que eles não deveriam presumir que a presença dos EUA duraria para sempre.

As possíveis mudanças na presença militar dos EUA na Europa ocorrem em meio a preocupações sobre o futuro da Otan, aliança transatlântica que tem sido o alicerce da segurança europeia nos últimos 75 anos.

A crença europeia nos EUA como principal protetor do continente contra qualquer ataque da Rússia foi seriamente abalada pela tentativa de aproximação de Trump com Moscou e pela forte pressão sobre Kiev, na intenção de acabar com a guerra.