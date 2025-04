Tribunal de apelações dos EUA abre caminho para Trump demitir milhares de funcionários públicos

Os funcionários em estágio probatório normalmente têm menos de um ano de serviço em suas funções atuais, embora alguns sejam servidores federais de longa data.

Nesta quarta-feira, um painel de três juízes, em uma decisão de 2 a 1, suspendeu a determinação de 2 de abril do tribunal inferior, que se aplica aos funcionários que moram ou trabalham em Washington, D.C., e em 19 Estados que entraram na Justiça contra as demissões em massa, enquanto aguarda-se o recurso do governo Trump.

A Casa Branca, o Departamento de Justiça dos EUA e o gabinete do Procurador Geral de Maryland, Anthony Brown, que está liderando o processo, não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

As agências abrangidas pela ordem do juiz afirmaram em processos judiciais que praticamente todos os trabalhadores demitidos receberam a oferta de reintegração e a maioria aceitou, mas foram temporariamente colocados em licença remunerada em vez de retornarem ao trabalho. No mês passado, o juiz disse que colocar os trabalhadores em licença era coerente com sua ordem que exigia que eles fossem readmitidos.

Na terça-feira, a Suprema Corte dos EUA suspendeu uma decisão separada de um juiz de São Francisco que exigia que seis agências reintegrassem cerca de 17.000 trabalhadores em estágio probatório.

Essa ordem abrange o Departamento de Defesa dos EUA, que afirmou ter demitido cerca de 360 pessoas, e cinco agências também envolvidas no processo de Maryland. A Suprema Corte disse que os grupos sem fins lucrativos abrangidos pela ordem do juiz não tinham legitimidade para entrar com o processo.