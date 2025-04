Trump assina decreto para revitalizar construção naval dos EUA

Além disso, exige que o Departamento de Segurança Interna fiscalize a cobrança de taxas de manutenção portuária e outros encargos, e impeça que os transportadores de carga contornem essas taxas encaminhando mercadorias para portos no México e no Canadá e, em seguida, para os Estados Unidos por meio de fronteiras terrestres.

Os construtores navais chineses são responsáveis por mais de 50% de toda a capacidade de carga de navios mercantes produzidos globalmente a cada ano, em comparação com apenas 5% em 1999, de acordo com o Center for Strategic and International Studies.

Esse ganho ocorreu às custas dos construtores navais do Japão e da Coreia do Sul. A construção naval dos EUA atingiu seu pico na década de 1970 e agora é responsável por uma pequena parcela da produção do setor.

O setor de construção naval dos EUA tem enfrentado dificuldades devido aos altos custos e a uma estrutura regulatória complexa, o que permitiu que rivais como a China crescessem rapidamente.

(Reportagem de Jonathan Saul em Londres, Gram Slattery e Andrea Shalal em Washington)