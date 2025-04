Trump assina ordens contra dois ex-funcionários que o criticaram

Krebs não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Trump demitiu Krebs em um tuíte de 17 de novembro de 2020, cinco dias após a Cisa publicar uma declaração dizendo que a eleição de 2020 foi "a mais segura da história americana". Trump alegou falsamente que a vitória de Biden foi resultado de fraude.

Depois de deixar o governo, Krebs foi cofundador do Krebs Stamos Group, uma consultoria de segurança cibernética, junto com o ex-diretor de segurança do Facebook, Alex Stamos.

A empresa de segurança cibernética SentinelOne adquiriu a consultoria em novembro de 2023, e Krebs tornou-se o diretor de inteligência e políticas públicas da SentinelOne.

A ordem de Trump determina que as autorizações de segurança para indivíduos da Sentinel One também sejam revogadas enquanto se aguarda uma revisão. Um porta-voz da SentinelOne preferiu não comentar.

(Reportagem de Steve Holland, Tim Reid, Raphael Satter e AJ Vicens)