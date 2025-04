Avião da American Airlines é atingido no solo por outro avião em Washington; não há feridos

O deputado Josh Gottheimer, democrata de Nova Jersey, disse em mídia social que estava no voo para Nova York quando o incidente ocorreu, enquanto esperava para decolar na pista.

O mais recente acidente no Aeroporto Nacional Reagan deve intensificar o escrutínio sobre como o tráfego aéreo é tratado no aeroporto próximo a Washington, que tem a pista de pouso mais movimentada dos EUA.

A FAA vai investigar o caso. A American disse que as duas aeronaves taxiaram até o terminal e foram retiradas de serviço para serem inspecionadas por equipes de manutenção.

Os passageiros serão embarcados em aeronaves substitutas para continuar suas viagens, acrescentou a American. Havia 76 passageiros e quatro tripulantes no voo para a Carolina do Sul e 67 passageiros e quatro tripulantes no voo para Nova York.

As operações no Reagan estão sob intenso escrutínio desde a colisão fatal ocorrida em 29 de janeiro entre um jato regional da American Airlines e um helicóptero do Exército, que matou 67 pessoas. Isso levou a FAA a impor restrições permanentes ao tráfego de helicópteros perto do aeroporto.

A FAA disse nesta semana que instalou uma nova equipe de gerenciamento para supervisionar o controle de tráfego aéreo no Reagan.