Católicos se preparam para Páscoa incomum, participação do papa Francisco é incerta

"Esta certamente será uma Semana Santa muito diferente para o papa e para os fiéis católicos", disse Anna Rowlands, acadêmica católica da Universidade de Durham, na Inglaterra.

"O quase silêncio do papa... poderia intensificar o significado de partes da semana para muitos", afirmou ela.

Normalmente, o papa presidiria pelo menos oito cerimônias no Vaticano durante a Semana Santa, culminando com a missa do Domingo de Páscoa, quando dezenas de milhares de pessoas se reúnem na Praça de São Pedro para celebrar o dia em que acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos.

Autoridades do Vaticano ainda não têm certeza se Francisco, que chegou perto da morte no hospital, poderá tentar fazer breves aparições ou participar de alguns dos eventos por meio de um link de vídeo.

O Rev. Bruce Morrill, padre jesuíta e acadêmico da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, disse que a "perseverança e transparência do papa em sua enfermidade traz uma nova pungência" ao feriado.

"Pode ser que as pessoas obtenham força e inspiração de um tipo diferente com a presença limitada do papa nos serviços da Semana Santa deste ano", afirmou ele.