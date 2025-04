Delegações de EUA e Rússia conversam em Istambul sobre missões diplomáticas

ISTAMBUL (Reuters) - Delegações dos Estados Unidos e da Rússia mantiveram conversações em Istambul nesta quinta-feira sobre a normalização do trabalho de suas missões diplomáticas depois que a guerra na Ucrânia desencadeou o maior confronto entre Moscou e o Ocidente desde a Guerra Fria.

Um veículo que transportava a delegação dos EUA deixou o prédio do consulado russo no centro de Istambul na tarde de quinta-feira, cerca de seis horas depois de sua chegada. A delegação russa permaneceu no prédio.

As conversações seriam conduzidas pelo novo embaixador da Rússia em Washington, Alexander Darchiev, e pela vice-secretária de Estado adjunta Sonata Coulter, informou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.