Deputado Pedro Lucas Fernandes será novo ministro das Comunicações, diz Gleisi

Uma fonte ligada ao União Brasil havia dito na própria terça-feira que o nome mais cotado para ocupar a vaga era do deputado Pedro Lucas.

A ministra das Relações Institucionais também afirmou aos jornalistas que Lula não falou nada sobre reforma ministerial nesta quinta-feira e que ele "está conversando com as forças". Desde o final do ano passado, há uma expectativa sobre possível mudança ministerial mais ampla, mas até agora o presidente preferiu fazer trocas pontuais.

Segundo Gleisi, a secretária-executiva Sônia Faustino Mendes comanda interinamente o Ministério das Comunicações.

(Por Ricardo Brito e Lisandra Paraguassu; Texto de Alexandre Caverni)