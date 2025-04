Embaixadora dos EUA na Ucrânia renuncia, diz Departamento de Estado

"A embaixadora Brink está se demitindo. Ela foi embaixadora lá por três anos -- é muito tempo em uma zona de guerra", disse um porta-voz do Departamento de Estado em resposta por e-mail.

Brink foi indicada para o cargo pelo ex-presidente Joe Biden e atua como embaixadora em Kiev desde maio de 2022. Ela está saindo por conta própria, disseram as fontes.

Brink é uma das diplomatas de carreira de mais alto escalão a deixar o Departamento de Estado desde que Donald Trump assumiu a Presidência, em 20 de janeiro. Ela se junta a outros funcionários veteranos que estão saindo, com décadas de experiência, como o terceiro funcionário da agência, John Bass, que se afastou em janeiro.

Sua saída ocorre no momento em que o governo Trump tenta negociar um acordo entre Ucrânia e Rússia para encerrar a guerra que começou com a invasão russa em grande escala, em 2022. Washington tentou implementar dois acordos de cessar-fogo limitados nas últimas semanas -- um para infraestrutura energética e um no Mar Negro --, mas ambos fracassaram.

Não está claro quem assumirá o cargo de embaixador dos EUA na Ucrânia. A autoridade norte-americana e outra pessoa familiarizada com o assunto disseram que Chris Smith, subsecretário adjunto para a Europa Oriental e Assuntos Políticos e Regionais no Escritório de Assuntos Europeus e Eurasiáticos, está sendo considerado. Smith atuou anteriormente como subchefe de missão na embaixada dos EUA em Kiev, de 2022 a 2023.

Brink, que supervisionou a transição entre dois governos com políticas muito diferentes na Ucrânia, foi recentemente criticada por sua resposta a um ataque russo que atingiu um parque infantil na cidade natal do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, Kryvyi Rih, matando 11 adultos e nove crianças.