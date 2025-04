Europeus discutem força de paz na Ucrânia, mas há grandes questões sem resposta

Por Andrew Gray e Benoit Van Overstraeten

BRUXELAS (Reuters) - Os ministros da Defesa de cerca de 30 países se reuniram em Bruxelas nesta quinta-feira para discutir uma "força de garantia" para a Ucrânia no caso de um cessar-fogo na guerra com a Rússia, mas as principais questões sobre sua missão e qualquer apoio dos Estados Unidos permanecem sem resposta.

O encontro na sede da Otan foi o mais recente de uma série de reuniões da "coalizão dos dispostos" -- formada principalmente por nações europeias, lideradas pelo Reino Unido e pela França -- sobre como consolidar a paz se os EUA intermediarem o fim dos combates.