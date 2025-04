Grupos indígenas se reúnem em Brasília para reivindicar direito à terra

A questão está agora nas mãos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, que há um ano criou processo de conciliação para que representantes dos grupos indígenas e do setor agrícola encontrem um consenso.

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), que está contestando a lei no tribunal, deixou a conciliação criada pelo STF, argumentando que sua existência desrespeita os direitos constitucionais das comunidades nativas do país.

"O que temos lá é uma tentativa de desrespeitar os direitos indígenas de várias maneiras", disse Maurício Terena, advogado da APIB, depois de sair de uma reunião com Gilmar Mendes na terça-feira.

Os líderes indígenas pediram a Mendes que dissolva o processo conciliatório e permita que o restante do tribunal decida se a lei de 2023 é constitucional. Mas, nesta semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), divulgaram cartas pedindo a Mendes que mantenha a conciliação aberta.

Em um comunicado, o gabinete do ministro informou que "a conciliação não retirará nenhuma proteção aos povos indígenas", mas não esclareceu se ela permaneceria aberta.

Uma fonte graduada do Supremo Tribunal Federal disse, sob condição de anonimato, que muitos grupos indígenas não representados pelos manifestantes aceitaram as discussões da conciliação, incluindo propostas para organizar e permitir mais atividades econômicas em suas terras.