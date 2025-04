Hezbollah está disposto a conversar com governo libanês sobre estratégia de defesa, diz parlamentar

Um dos grupos não-estatais mais fortemente armados do mundo, o Hezbollah saiu gravemente enfraquecido do conflito de 2024 com Israel, que foi desencadeado pela guerra de Gaza.

O grupo sofreu grandes perdas, incluindo a morte de seus principais líderes e milhares de combatentes. O golpe foi agravado quando seu aliado Bashar al-Assad foi derrubado do poder na Síria, cortando as linhas de suprimento do grupo a partir do Irã.

Em um discurso televisionado, Fadlallah disse: "Expressamos nossa disposição para o diálogo a fim de encontrar uma estratégia de defesa para o Líbano".

Ele afirmou que qualquer discussão significativa deve se concentrar em confrontar as "agressões" israelenses e remover as forças israelenses do sul do Líbano.

"Estamos em contato constante com o presidente Aoun. Quando ele convocar para diálogo e estabelecer as bases nacionais para isso, estaremos prontos", acrescentou.

Israel, que enviou tropas terrestres para o sul do Líbano durante a guerra, retirou-se em grande parte, embora tenha decidido em fevereiro não deixar cinco posições no topo de colinas. O país disse que pretende entregá-las às tropas libanesas quando tiver certeza de que a situação de segurança o permite.