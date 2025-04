Hungria sugere possível "ataque biológico" ligado a surto de febre aftosa

Por Krisztina Than e Anita Komuves

BUDAPESTE (Reuters) - A Hungria sugeriu na quinta-feira um "ataque biológico" como possível fonte do primeiro surto de febre aftosa do país em mais de meio século, o que provocou o fechamento de fronteiras e o abate em massa de gado no noroeste do país.

A Hungria registrou o primeiro caso de febre aftosa em mais de 50 anos em uma fazenda de gado no noroeste do país, perto da fronteira com Áustria e Eslováquia, no mês passado, informou a Organização Mundial da Saúde Animal, citando as autoridades húngaras.