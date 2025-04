Irã diz que ameaças externas podem levar a medidas de dissuasão contra AIEA

DUBAI (Reuters) - O Irã pode suspender a cooperação com o órgão de vigilância nuclear da ONU se as ameaças externas continuarem, disse um conselheiro do líder supremo do Irã na quinta-feira, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, alertou novamente sobre força militar se Teerã não fechar um acordo nuclear.

Diplomatas iranianos e norte-americanos visitarão Omã no sábado para iniciar diálogo sobre o programa nuclear de Teerã, com Trump dizendo que ele teria a palavra final sobre se as negociações estão chegando a um colapso, o que colocaria o Irã em "grande perigo".

"Ameaças externas contínuas e a colocação do Irã sob as condições de um ataque militar podem levar a medidas dissuasivas como a expulsão dos inspetores da AIEA e a cessação da cooperação com ela", escreveu Ali Shamkhani, conselheiro do aiatolá Ali Khamenei, no X, referindo-se à Agência Internacional de Energia Atômica.