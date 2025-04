Número de mortos se aproxima de 200 por desabamento em boate na República Dominicana

"Não vamos abandonar ninguém", disse Juan Manuel Mendez, chefe do centro de operações de emergência do país, em uma coletiva de imprensa.

As equipes de emergência continuarão a trabalhar até que o último corpo seja encontrado, mas as esperanças de encontrar mais sobreviventes sob os escombros estavam diminuindo. Ninguém foi retirado com vida em mais de 24 horas, acrescentou Mendez.

"Nas próximas horas, haverá uma transição da fase de busca e resgate para a fase de recuperação dos corpos", disse o porta-voz da Presidência, Homero Figueroa, em um comunicado.

As famílias continuavam a manter esperança. Junto com dezenas de outras pessoas, Alex de Leon estava procurando sua ex-mulher, mãe de seus dois filhos e um amigo próximo em comum na área ao redor da boate.

"Infelizmente, não tenho nenhuma informação sobre onde eles estão", afirmou. "Meu filho de 15 anos está arrasado, e o pequeno, de 9 anos, permanece calmo porque dissemos a ele que sua mãe está no trabalho."

No início da quarta-feira, as autoridades informaram que 155 pessoas haviam sido resgatadas dos escombros e transferidas para hospitais. O número exato de pessoas que estavam dentro da boate no momento do desabamento não ficou claro.