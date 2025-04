Osso maxilar em Taiwan mostra alcance geográfico de enigmáticos humanos arcaicos

"Só podemos estimar o formato de suas mandíbulas e dentes com base nos resultados deste estudo, mas pelo menos a mandíbula dos indivíduos de Denisova do sexo masculino era muito robusta e seus dentes da bochecha eram grandes em comparação com os Neandertais e Homo sapiens", disse o antropólogo biológico Takumi Tsutaya da Graduate University for Advanced Studies (Sokendai), no Japão, principal autor do estudo publicado nesta quinta-feira na revista Science.

Fósseis confirmados de hominídeos de Denisova já foram identificados em três lugares -- os restos mortais do Canal Penghu, dentes e um pequeno fragmento de osso de dedo da caverna Denisova, na Rússia, e uma mandíbula e um fragmento de costela da caverna Baishiya Karst, no Planalto Tibetano, na província chinesa de Gansu. Acredita-se também que um molar da caverna Cobra, no Laos, seja de um denisovano, com base em seu formato.

Isso mostra não apenas que os denisovanos habitaram grandes áreas da Eurásia -- a distância da caverna Denisova até o Canal Penghu é de cerca de 4.500 km -- mas que eles o fizeram em ambientes muito diferentes. Esses ambientes variavam entre as frias montanhas siberianas, as altas elevações do Planalto Tibetano, o calor do Laos e a costa subtropical de Taiwan.

"Os denisovanos devem, portanto, ter sido capazes de se adaptar a uma ampla gama de tipos de habitat", disse o antropólogo molecular e coautor do estudo Frido Welker, da Universidade de Copenhague.

O fóssil mais jovem conhecido dos denisovanos, determinado por métodos de datação científica, é o fragmento de costela da caverna Baishiya Karst, com cerca de 40.000 anos de idade. Isso coincide aproximadamente com a data dos restos mortais mais jovens conhecidos do Neandertal. Nossa espécie saiu da África e entrou em regiões habitadas por Neandertais e Denisovanos, sendo que ambos os grupos foram extintos pouco tempo depois.

"Temos tão poucas informações arqueológicas e fósseis sobre os denisovanos que só podemos especular sobre o motivo de seu desaparecimento", disse Welker. "Um legado duradouro, no entanto, é que algumas populações humanas no leste e sudeste da Ásia carregam alguns ancestrais denisovanos em seus genomas atualmente."