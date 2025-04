Papa Francisco usa calças pretas, não traje papal, em visita surpresa à Basílica de São Pedro

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco, que está descansando por dois meses enquanto se recupera de uma pneumonia dupla, fez uma visita não anunciada à Basílica de São Pedro, no Vaticano, nesta quinta-feira, vestido com calças pretas em vez de seu tradicional traje papal branco.

Em um vídeo verificado pela Reuters, o pontífice de 88 anos é visto em uma cadeira de rodas vestindo calças pretas e com um cobertor listrado enrolado em seu peito.

O papa, acenando para os visitantes da basílica enquanto os assistentes empurravam sua cadeira de rodas, tinha um pequeno tubo nasal para receber oxigênio suplementar, mostrou o vídeo.