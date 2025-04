Polestar atrai clientes da Tesla com descontos em veículos elétricos

A campanha de descontos da Polestar parece ser uma tentativa de tirar proveito de uma reação contra a marca Tesla, que tem como CEO Elon Musk, em meio a uma demanda por veículos elétricos mais lenta do que o esperado e preocupações de que tarifas mais altas possam aumentar os preços dos veículos.

As ações da Tesla caíram 32% até o momento em 2025, devido às vendas fracas e ao recorde de trocas, em meio a críticas a Musk sobre o papel controverso do bilionário no governo Trump em seus esforços para reduzir os gastos do governo federal.

Um Polestar 3 de longo alcance e motor duplo com todos os pacotes de atualização custaria cerca de US$93.000, diz o site da companhia, mas para os proprietários de veículos Tesla que usam os descontos, o preço cairia para US$73.000. Um Tesla Model S começa em pouco menos de US$80.000.

"Lançamos uma campanha de conquista no final de fevereiro. Com base na resposta positiva, fizemos uma nova campanha para o mês de março. Atualmente, estamos realizando uma campanha semelhante para abril", disse um porta-voz da Polestar à Reuters.

A oferta é válida para o Polestar 3, que é produzido em uma fábrica da Volvo Cars na Carolina do Sul.

POSSÍVEL AUMENTO DE PREÇO