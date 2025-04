Policial mexicana é morta por fugitivo dos EUA na fronteira em Tijuana

Por Lizbeth Diaz

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Um cidadão norte-americano atirou e matou na quarta-feira uma policial mexicana de uma unidade de elite conhecida como "Caçadores de Gringos", que se dedica a prender suspeitos dos EUA que estão foragidos no México.

As autoridades dizem que a unidade estava tentando prender um suspeito na cidade de Tijuana, na fronteira norte do México, quando o homem abriu fogo, atingindo Abigail Esparza Reyes, de 33 anos, chefe da unidade no estado fronteiriço norte de Baja California.