Portugal lança pacote de US$11 bi para ajudar economia a enfrentar tarifas dos EUA

O ministro da Economia, Pedro Reis, disse que cerca de 70.000 exportadores, bem como investidores estrangeiros que transferem seus negócios para Portugal, seriam beneficiados pela ajuda, que inclui 5,2 bilhões de euros em linhas de financiamento para capital de giro e investimento das empresas.

Outros 3,5 bilhões de euros destinam-se especificamente ao investimento dos exportadores, com 400 milhões em subsídios e 1,2 bilhão em seguro de crédito.

Há uma semana, a vizinha Espanha anunciou um pacote de 14 bilhões de euros de ajuda semelhante, tornando-se uma das primeiras grandes economias a apresentar medidas concretas para se proteger das novas tarifas dos EUA, um dia após o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump.

Reis disse que o plano de Portugal, apesar de ter chegado mais tarde, foi maior do que o da Espanha, considerando o tamanho de sua economia, e foi bem recebido pelas empresas durante as discussões com o governo nesta semana.

"As empresas e os investidores estrangeiros veem essas medidas como positivas porque a economia portuguesa está mais desperta... e isso dá confiança", disse ele.

Ao contrário da maioria de seus pares da zona do euro, incluindo a Espanha, Portugal vem apresentando superávits orçamentários há vários anos e Reis descartou a possibilidade de um retorno ao déficit, mesmo que as empresas não paguem alguns empréstimos do pacote.