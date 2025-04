Secretário de Tesouro dos EUA viajará para Argentina em 14 de abril

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, se reunirá com o presidente da Argentina, Javier Milei, e outros líderes governamentais e empresariais em Buenos Aires na próxima semana para demonstrar apoio às reformas econômicas da Argentina, informou o Departamento do Tesouro norte-americano nesta quinta-feira.

"Estou ansioso por nossas discussões positivas sobre a economia argentina e por explorar as maneiras pelas quais nossas nações podem aprofundar ainda mais nosso relacionamento econômico vital", disse Bessent em um comunicado.

(Reportagem de Susan Heavey)