Trabalhadores argentinos iniciam greve geral de 24 horas contra medidas de austeridade de Milei

BUENOS AIRES (Reuters) - Os maiores sindicatos de trabalhadores da Argentina deram início a uma greve maciça de 24 horas nesta quinta-feira, paralisando trens, aviões e portos em protesto contra as medidas de austeridade do governo do presidente Javier Milei.

A capital, Buenos Aires, estava tranquila na manhã de quinta-feira, embora os ônibus públicos estivessem funcionando normalmente. Os bancos e as escolas fecharam as portas, e os hospitais públicos e as agências governamentais estavam funcionando com uma equipe mínima.

Na quarta-feira, antes da greve, os trabalhadores participaram de um protesto semanal de aposentados em frente ao Congresso. Os aposentados viram seus fundos de pensão serem cortados e seus protestos terminaram em violência nas últimas semanas, quando grupos simpatizantes, como torcedores de futebol, entraram em confronto com a polícia.