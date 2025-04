Trabalhadores LGBTQ+ do Reino Unido ainda se sentem pressionados a "serem menos gays", diz relatório

Por Sam Tabahriti

LONDRES (Reuters) - Os profissionais LGBTQ+ do Reino Unido ainda se sentem pressionados a minimizar sua identidade no trabalho, com alguns mudando sua aparência, voz ou comportamento para evitar a discriminação ou para serem levados a sério, afirmou um novo relatório nesta quinta-feira.

A Pride in Leadership, uma rede de líderes empresariais LGBTQ+, pediu direitos mais fortes para proteger os membros da comunidade e instou as empresas a fazerem mais para acabar com a homofobia e a transfobia disfarçadas de "brincadeiras".