Turquia e Israel iniciam negociação para evitar confrontos na Síria, dizem fontes

ANCARA (Reuters) - Autoridades turcas e israelenses iniciaram conversações na quarta-feira com o objetivo de evitar incidentes indesejados na Síria, onde as forças armadas das duas potências regionais estão ativas, disseram fontes do ministério turco e uma fonte política israelense nesta quinta-feira.

As fontes turcas disseram que as conversas técnicas, no Azerbaijão, marcaram o início dos esforços para estabelecer um canal para evitar possíveis confrontos ou mal-entendidos sobre as operações militares na região.

"Esforços continuarão para estabelecer esse mecanismo", disse uma das fontes turcas, sem fornecer mais detalhes sobre o escopo ou o cronograma das negociações.