Zelenskiy acusa Rússia de recrutar sistematicamente combatentes chineses

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, acusou a Rússia, nesta quinta-feira, de trabalhar sistematicamente na China para recrutar combatentes para sua guerra na Ucrânia, dias depois de anunciar que as forças ucranianas capturaram dois chineses que lutavam por Moscou.

A China advertiu a Ucrânia na quinta-feira contra fazer comentários "irresponsáveis" após Zelenskiy afirmar que a inteligência ucraniana havia revelado que pelo menos 155 cidadãos chineses estavam lutando pela Rússia.

"Está muito claro que esses não são casos isolados, mas sim esforços sistemáticos da Rússia, em particular no território e dentro da jurisdição da China, para recrutar cidadãos daquele país para a guerra", escreveu Zelenskiy no X, referindo-se aos homens capturados.