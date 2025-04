Adesão de enviado de Trump a demandas russas preocupa republicanos e aliados dos EUA

Isso disparou o alarme dentro da Casa Branca e do Departamento de Estado, de acordo com duas pessoas familiarizadas com a situação. Autoridades norte-americanas evitam receber em suas casas autoridades da Rússia -- que possui recursos sofisticados de inteligência.

O jantar foi remarcado e, em vez disso, foi realizado na Casa Branca.

Witkoff, um velho amigo de Trump que ajudou a garantir vitórias diplomáticas importantes para o presidente, conseguiu algum apoio dos céticos do Partido Republicano em relação à Ucrânia, mas suas propostas provocaram indignação entre outros republicanos que acreditam que o governo se voltou de forma muito acentuada para Moscou.

Alguns republicanos no Congresso ficaram tão preocupados com a aparente postura pró-Rússia de Witkoff na entrevista com Carlson que vários deles ligaram para o conselheiro de segurança nacional, Mike Waltz, e para o secretário de Estado, Marco Rubio, para reclamar, de acordo com uma pessoa familiarizada com as ligações.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump alterou a política externa dos EUA, pressionando a Ucrânia a concordar com um cessar-fogo e, ao mesmo tempo, flexibilizando muitas das medidas que o governo Biden havia adotado para punir a Rússia pela invasão em grande escala de seu vizinho em 2022.

Algumas autoridades norte-americanas e europeias temem que, à medida que Witkoff segue a estratégia de Trump, os russos estejam tirando proveito de sua falta de experiência na mesa de negociações, de acordo com as duas autoridades norte-americanas e mais de uma dúzia de outras pessoas familiarizadas com as deliberações internas do governo, incluindo diplomatas ocidentais.