Bomba explode fora dos escritórios da Hellenic Train em Atenas, sem feridos

Não houve reivindicação imediata de responsabilidade.

A Hellenic Train é uma unidade da Ferrovie dello Stato da Itália, que opera rotas de passageiros e carga na Grécia.

Um acidente de trem fatal em 2023, o pior desastre ferroviário da Grécia, matou 57 pessoas, a maioria estudantes, e feriu dezenas.

Muitos gregos consideram o acidente emblemático do descaso com as ferrovias do país nas últimas décadas e também de uma falha persistente do Estado em lidar com questões de segurança.

O acidente provocou protestos furiosos, alimentados ainda mais pela falta de confiança nas instituições.

(Reportagem de Renee Maltezou e Yannis Souliotis)