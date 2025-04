Casa Branca: Todas as opções estão sobre a mesa em relação ao Irã e seu programa nuclear

O enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, deve conversar no sábado com uma delegação iraniana em Omã. A mídia estatal iraniana disse que o Irã seria representado pelo ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, com o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al-Busaidi, como intermediário.

Em fevereiro, Trump restaurou sua campanha de "pressão máxima" sobre o Irã, que inclui esforços para reduzir suas exportações de petróleo a zero, a fim de impedir que Teerã obtenha uma arma nuclear. Ele disse no início desta semana que, se as negociações não forem bem-sucedidas, "o Irã estará em grande perigo".

(Reportagem de Nandita Bose e Steve Holland)