Chineses lutando pela Rússia na Ucrânia são mercenários, dizem EUA

A China, que declarou uma parceria "sem limites" com a Rússia e se absteve de criticar a invasão em grande escala da Ucrânia em 2022 por Moscou, chamou os comentários de Zelenskiy de "irresponsáveis" e disse que a China não faz parte da guerra.

As autoridades dos EUA, disseram, sob condição de anonimato, que os combatentes chineses parecem ter treinamento mínimo e não estão tendo nenhum impacto perceptível nas operações militares da Rússia.

A CIA, o gabinete do diretor de Inteligência Nacional dos EUA e o Conselho de Segurança Nacional, assim como a embaixada da China em Washington, não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

O ex-funcionário da inteligência ocidental com conhecimento do assunto disse à Reuters que havia cerca de 200 mercenários chineses lutando pela Rússia, com os quais o governo chinês não tinha nenhum vínculo.

Mas oficiais militares chineses, com a aprovação de Pequim, têm viajado para perto das linhas de frente da Rússia para tirar lições e táticas da guerra. Os oficiais "estão lá absolutamente sob aprovação", disse o ex-oficial.

A China tem fornecido a Moscou apoio material para ajudar em sua guerra contra a Ucrânia, principalmente com o envio de produtos de uso duplo — componentes necessários para manter armas como drones e tanques.