Comissário de Comércio da UE irá a Washington para negociações na 2ª

DUBLIN (Reuters) - O comissário de Comércio da União Europeia, Maros Sefcovic, viajará para Washington no domingo e conversará com autoridades norte-americanas na segunda-feira com o objetivo de chegar a um acordo sobre as tarifas de importação impostas pelos EUA, disse um porta-voz da UE.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira a redução das pesadas tarifas que acabara de impor à União Europeia e a dezenas de outros países. A UE disse na quinta-feira que faria uma pausa nas contra-tarifas.

"O comissário de Comércio está indo a Washington para tentar assinar acordos. É nisso que estamos focados", disse o porta-voz comercial da Comissão Europeia, Olof Gill, à rádio RTE da Irlanda nesta sexta-feira.