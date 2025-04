Cortes de Trump forçam cientistas a procurar empregos na Europa

Por Olivia Le Poidevin e Kate Abnett e Gloria Dickie

GENEBRA (Reuters) - David Die Dejean é apaixonado por estudar atum. No ano passado, ele conseguiu o emprego dos sonhos na National Oceanic and Atmospheric Administration, em Miami, para continuar sua pesquisa. Em janeiro, ele já estava instalado, tinha recebido uma boa avaliação e adorava trabalhar com seus colegas, segundo ele.

Então, em meados de fevereiro, ele recebeu um email para deixar o local em 90 minutos.