Diretores-gerais da OMC do passado e do presente pedem reforma rápida para manter livre comércio vivo

Por Olivia Le Poidevin e Emma Farge

GENEBRA (Reuters) - O ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) Roberto Azevêdo disse que os termos futuros do comércio global, abalados pelas tarifas protecionistas abrangentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem ser decididos fora do órgão de vigilância internacional que já tem 30 anos, a menos que ele seja reformado rapidamente.

O discurso de Azevêdo, que deixou o cargo de diretor-geral em 2020 durante o primeiro mandato de Trump, foi resumido por fontes comerciais que participaram de um evento de aniversário da OMC.