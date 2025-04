Enviado dos EUA conversa com Putin sobre Ucrânia, enquanto Trump diz a Moscou para "se mexer"

Witkoff surgiu como uma figura-chave na reaproximação entre Moscou e Washington, em meio a conversas do lado russo sobre possíveis investimentos conjuntos no Ártico e em minerais de terras raras russos.

No entanto, as conversas ocorrem em um momento em que o diálogo entre os EUA e a Rússia com o objetivo de acertar um cessar-fogo antes de um possível acordo de paz parece ter estagnado diante de divergências sobre as condições para uma pausa total nas hostilidades.

Trump, que deu sinais de estar perdendo a paciência, falou em impor sanções secundárias aos países que compram petróleo russo se achar que Moscou está atrasando o acordo com a Ucrânia.

Nesta sexta-feira, ele disse em uma postagem no Truth Social: "A Rússia tem que se mexer. Muitas pessoas (estão) MORRENDO, milhares por semana, em uma guerra terrível e sem sentido -- uma guerra que nunca deveria ter acontecido, e não teria acontecido, se eu fosse presidente!!!"

Putin disse que, em princípio, está pronto para concordar com um cessar-fogo total, mas afirmou que muitas condições cruciais ainda precisam ser acordadas e causas fundamentais da guerra ainda precisam ser abordadas.

Especificamente, ele disse que a Ucrânia não deve aderir à Otan, que o tamanho de seu Exército precisa ser limitado e que a Rússia deve obter a totalidade do território das quatro regiões ucranianas que reivindica como suas, apesar de não controlar totalmente nenhuma delas.