Habitantes de Gaza sofrem para encontrar água; fontes limpas são cada vez mais escassas

Por Nidal al-Mughrabi e Mahmoud Issa

GAZA/CAIRO (Reuters) - Centenas de milhares de moradores da Cidade de Gaza perderam sua única fonte de água potável na última semana, depois que os suprimentos da concessionária de água de Israel foram cortados pela nova ofensiva do Exército israelense, informaram as autoridades municipais do território.

Muitos agora têm que caminhar, às vezes por quilômetros, para conseguir um pequeno abastecimento de água depois que o bombardeio militar israelense e a ofensiva terrestre no bairro de Shejaia, no leste da Cidade de Gaza, danificaram a tubulação operada pela estatal Mekorot.