Irã diz que dará "chance genuína" às negociações com EUA sobre planos nucleares

O retorno em janeiro à Casa Branca de Trump, que em seu primeiro mandato retirou os EUA de um acordo de grandes potências com Teerã em 2015, trouxe novamente uma abordagem mais dura a uma potência do Oriente Médio cujo programa nuclear o aliado de Washington, Israel, considera uma ameaça existencial.

Ao mesmo tempo, o Irã e grupos aliados foram enfraquecidos pelas ofensivas militares que Israel lançou em toda a região, incluindo ataques aéreos no Irã, depois de ser atacado de Gaza pelo grupo militante palestino Hamas em outubro de 2023.

A mídia estatal iraniana informou que as negociações seriam lideradas pelo ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, e pelo enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, com o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al-Busaidi, como intermediário.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã disse nesta sexta-feira que os Estados Unidos deveriam valorizar a decisão da República Islâmica de entrar em negociações, apesar do que chamou de "confronto predominante" de Washington.

"Pretendemos avaliar a intenção e a determinação do outro lado neste sábado", publicou o porta-voz Esmaeil Baghaei no X. "Com seriedade e vigilância sincera, estamos dando à diplomacia uma chance genuína."

De acordo com a agência de notícias semi-oficial ISNA, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Majid Takht-e Ravanchi, declarou: "Sem ameaças e intimidações do lado norte-americano, há uma boa possibilidade de se chegar a um acordo".