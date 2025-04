Itália envia requerentes de asilo reprovados para centro de detenção na Albânia

SHENGJIN, Albânia (Reuters) - A Itália enviou 40 solicitantes de asilo à Albânia nesta sexta-feira para serem mantidos até sua repatriação nos países de origem em centros de detenção vagos administrados pela Itália e construídos em meio a um esquema paralisado de dissuasão da migração.

A Itália construiu duas instalações na Albânia no ano passado com a intenção de usá-las para processar pedidos de asilo de migrantes apanhados no mar, esperando que a iniciativa pudesse desincentivar as pessoas de tentar chegar à Itália.

Entretanto o esquema foi suspenso após tribunais italianos anularem repetidamente a transferência de migrantes do mar, forçando o governo a trazê-los para a Itália para avaliação de sua situação legal.