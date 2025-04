Mais de 100 pessoas morrem após chuvas fortes na Índia e no Nepal

Pelo menos 82 pessoas morreram em incidentes relacionados à chuva em Bihar nos últimos dois dias, informou o departamento de gerenciamento de desastres do Estado do leste.

Enquanto isso, no Estado de Uttar Pradesh, o mais populoso da Índia, as autoridades disseram que 18 pessoas morreram devido a incidentes relacionados a raios e tempestades.

No vizinho Nepal, relâmpagos e chuvas fortes mataram pelo menos oito pessoas, segundo funcionários da Autoridade Nacional de Desastres.

O escritório de meteorologia da Índia prevê mais chuvas com trovoadas, relâmpagos e rajadas de vento no centro e no leste do país até segunda-feira.

Ondas de calor intensas nos meses de verão do passado recente mataram várias pessoas.

O IMD, órgão estatal, disse na semana passada que a Índia deveria ter um abril muito mais quente, com temperaturas acima do normal na maior parte do país.