México vai enviar água a agricultores do Texas conforme crescem ameaças a tratado

Por Cassandra Garrison e Raul Cortes

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O México fará uma entrega imediata de água para agricultores no Texas, disse a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, nesta sexta-feira, como forma de compensar o déficit no cumprimento de um tratado que tem tensionado as relações com os Estados Unidos e provocado ameaças de tarifas pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

O México está buscando alternativas para cumprir o tratado de compartilhamento de água de 81 anos com os EUA, disse Sheinbaum em coletiva de imprensa regular. Uma proposta já foi enviada às autoridades norte-americanas, afirmou.