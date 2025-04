O que tropas dos EUA estão fazendo no Oriente Médio e onde estão?

Veja abaixo o que sabemos sobre a presença militar dos EUA no Oriente Médio.

ONDE ESTÃO AS BASES DOS EUA NO ORIENTE MÉDIO?

Os EUA operam bases no Oriente Médio há décadas e a maior delas, com base no tamanho da guarnição, é a Base Aérea de Al Udeid, no Catar, construída em 1996.

Outros países onde os EUA têm tropas incluem Barein, Kuweit, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

Atualmente, há cerca de 30.000 militares dos EUA em toda a região, uma queda acentuada em relação à época em que as forças norte-americanas estavam envolvidas em operações importantes. Havia mais de 100.000 soldados dos EUA no Afeganistão, em 2011, e mais de 160.000 no Iraque, em 2007.

Os EUA têm cerca de 2.000 militares na Síria em pequenas bases, principalmente no nordeste do país. Uma guarnição de cerca de 2.500 militares dos EUA está estacionada no Iraque.