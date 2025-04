Pentágono demite comandante de base na Groenlândia após visita de Vance

"Não tenho a pretensão de entender a política atual, mas o que sei é que as preocupações da administração dos EUA discutidas pelo vice-presidente Vance na sexta-feira não refletem a Base Espacial Pituffik", escreveu Myers, de acordo com o site de notícias military.com.

A Reuters não conseguiu entrar em contato com Myers para comentar o assunto.

Trump tem dito com frequência que os Estados Unidos têm como imperativo de segurança adquirir a ilha, que é controlada pela Dinamarca desde 1721.

O Pentágono disse que ela foi demitida devido a uma perda de confiança. Sean Parnell, porta-voz do Pentágono, escreveu no X: "Ações para minar a cadeia de comando ou para subverter a agenda do presidente Trump não serão toleradas no Departamento de Defesa".

