Podemos barrar exportações de petróleo do Irã, diz secretário de Energia dos EUA

Wright, falando à Reuters em uma visita a Abu Dhabi, disse que acha que os aliados do Golfo dos Estados Unidos estão extremamente preocupados com um Irã movido a energia nuclear e compartilham a determinação dos EUA de que esse é um resultado que não é do interesse de ninguém.

As exportações de petróleo iraniano se recuperaram sob o comando de Joe Biden, que se tornou presidente após o primeiro mandato de Trump, e até agora em 2025 ainda não mostraram um declínio, de acordo com dados do setor. A China, que se opõe às sanções unilaterais, compra a maior parte das remessas do Irã.

"Isso é realmente muito viável. O presidente Trump realmente fez isso no primeiro mandato", disse Wright quando perguntado sobre como os Estados Unidos podem aplicar sua política de pressão máxima sobre Teerã. "Podemos seguir os navios que saem do Irã. Sabemos para onde eles vão. Podemos interromper a exportação de petróleo do Irã."

Questionado se os EUA impediriam diretamente os navios iranianos no mar, ele afirmou: "Não vou falar sobre a metodologia específica de como isso vai acontecer. Mas será que podemos apertar os parafusos do Irã? 100%."

O Irã disse nesta sexta-feira que estava dando às negociações nucleares de alto nível com os Estados Unidos no sábado "uma chance genuína" depois que Trump ameaçou bombardear se as discussões falharem.

Perguntado se uma ação militar contra o Irã levaria a uma mudança de regime, ele disse que não falaria sobre detalhes específicos, mas que "tudo está na mesa".