Renovação de conselho para "nova fase" da Eletrobras gera disputa de candidaturas

Gasparino também defendeu a entrada de Abdalla, dono do Banco Clássico e investidor da Eletrobras que também pleiteia uma cadeira. "Somos complementares, adicionamos valor aos 'boards' que participamos", disse ele, que não quis comentar sobre a recondução de conselheiros.

Na nova configuração do conselho, a Eletrobras também deve passar a contar com três conselheiros indicados pela União: Maurício Tolmasquim, Silas Rondeau e Nelson Hubner, todos com carreira no setor e tendo ocupado o posto de ministros de Minas e Energia em governos do PT.

"A boa notícia foi que, em meio a um clima de expectativa quanto ao que viria do governo, eles conseguiram trazer três nomes técnicos, do setor, que entendem e que podem colaborar com o sucesso da empresa", disse uma fonte próxima da companhia.

A criação das vagas cativas do governo no colegiado, porém, precisará ser aprovada por acionistas em assembleia do dia 29, que virá antes da eleição de conselho. A deliberação envolve todos os termos do acordo firmado para encerrar a ação no Supremo Tribunal Federal (STF) em que o governo questiona poder de voto na companhia.

Na carta, a Eletrobras ressaltou a importância do acordo, que fortalece "ainda mais a governança" e mantém a empresa como uma "corporation", com limite de votos de 10% pelos maiores acionistas, ao mesmo tempo em que suspende obrigações sobre a usina de Angra 3.

CRÍTICAS PÚBLICAS