Bolsonaro será transferido para hospital em Brasília; tem quadro estável

(Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro será transferido ainda neste sábado para Brasília "por decisão pessoal", de acordo com o mais recente boletim médico, que também afirmou que ele está evoluindo de forma estável nas últimas 24 horas.

"Por decisão pessoal do senhor ex-presidente, em conjunto com sua família, e visando dar continuidade ao tratamento com o suporte e proximidade de seus entes queridos, está programada para o decorrer do dia de hoje sua transferência para a cidade de Brasília/DF", afirma o boletim assinado por Luiz Roberto Leite Fonseca, diretor-geral do Hospital Rio Grande.

Bolsonaro, de 70 anos, sentiu fortes dores abdominais quando estava em visita à cidade de Santa Cruz, no interior potiguar, como parte de um giro por vários locais do país. Depois, foi transferido de helicóptero para um hospital em Natal.