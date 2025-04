Irã e EUA iniciam conversas em Omã sobre programa nuclear de Teerã

Sinais de progresso podem ajudar a acalmar as tensões em uma região inflamada desde 2023 com guerras em Gaza e no Líbano, disparos de mísseis entre Irã e Israel, ataques Houthi contra navios do Mar Vermelho e a derrubada do governo na Síria.

ALTOS RISCOS

No entanto, um fracasso agravaria os temores de uma conflagração mais ampla em uma região que exporta grande parte do petróleo mundial. Teerã alertou os países vizinhos que possuem bases americanas de que enfrentariam "consequências severas" se estivessem envolvidos em qualquer ataque militar norte-americano ao Irã.

"Há uma chance de entendimento inicial sobre futuras negociações se a outra parte (EUA) entrar nas negociações com uma posição igual", disse Araqchi à TV iraniana.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, que tem a palavra final em questões importantes do Estado, deu a Araqchi "autoridade total" para as negociações, disse uma autoridade iraniana à Reuters.

O Irã descartou negociar suas capacidades de defesa, como seu programa de mísseis balísticos.