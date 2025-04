Ministro russo elogia compreensão de Trump sobre o conflito na Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, elogiou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste sábado, pelo que ele disse ser uma melhor compreensão do que qualquer outro líder ocidental sobre o conflito na Ucrânia.

"Quando falamos em eliminar as causas profundas de qualquer conflito, incluindo o conflito ucraniano, esta é a única maneira de resolver o problema e estabelecer uma paz duradoura. Remover as causas profundas", disse Lavrov no Fórum de Diplomacia de Antália, no sul da Turquia.

"O presidente Trump foi o primeiro e, até agora, creio eu, quase o único entre os líderes ocidentais que, repetida e convictamente, afirmou diversas vezes que foi um enorme erro arrastar a Ucrânia para a Otan. E esta é uma das causas profundas que citamos tantas vezes."