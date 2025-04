Ministros da UE expressam interesse em fundo de defesa

Os ministros estavam discutindo uma ideia, preparada pelo think tank Bruegel, de que um grupo de países da UE e de fora da UE poderia criar um fundo intergovernamental, com capital integralizado, que tomaria empréstimos no mercado e, em conjunto, compraria e possuiria equipamentos militares caros.

A participação de países não pertencentes à UE é importante para muitos no bloco porque permitiria o envolvimento da potência da defesa Reino Unido, bem como da Noruega, Canadá ou Ucrânia.

O fundo, chamado Mecanismo Europeu de Defesa (EDM na sigla em inglês), seria uma forma de abordar as preocupações de países altamente endividados, porque a dívida contraída para pagar o equipamento estaria nos livros do EDM, e não nas contas nacionais.

"A maioria dos ministros estava interessada no documento do Bruegel", disse o ministro das Finanças polonês, Andrzej Domanski, que presidiu as negociações.

Alguns países, como França, Alemanha e Bélgica, disseram, no entanto, que a UE deveria primeiro analisar os instrumentos existentes, como o Banco Europeu de Investimento, o Fundo Europeu de Defesa e o plano ReArm Europe, antes de criar novos instrumentos.

De acordo com o plano ReArm Europe, a UE pretende aumentar os gastos militares em 800 bilhões de euros nos próximos quatro anos, por meio do afrouxamento das regras fiscais sobre investimentos em defesa e empréstimos conjuntos para grandes projetos de defesa contra o orçamento da UE.