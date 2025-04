Ucrânia diz tentar restaurar usina de Chernobyl danificada por drone russo

"Infelizmente, após o ataque, o arco perdeu parcialmente sua funcionalidade. E agora, creio que já em maio, teremos os resultados da análise que estamos realizando...", afirmou.

Participaram da análise, segundo ela, o Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento, instituições científicas e empresas envolvidas na instalação do arco em 2019 para cobrir o vazamento do "sarcófago", colocado às pressas nas semanas seguintes ao desastre de Chernobyl em 1986.

"Em algumas semanas, teremos os primeiros resultados desta análise", estimou.

"Estamos trabalhando ativamente nisso... É claro que precisamos restaurar o 'arco' para que não haja vazamentos em nenhuma circunstância, porque garantir a segurança nuclear e radiológica é a principal tarefa."

Autoridades da usina disseram que o ataque do drone abriu um grande buraco na cobertura externa da nova estrutura de contenção e explodiu por dentro. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, chamou o incidente em Chornobyl de "uma provocação".

O recipiente de contenção tinha como objetivo cobrir a enorme e deteriorada estrutura de aço e concreto erguida após a explosão do quarto reator da usina, espalhando radioatividade por grande parte da Europa no maior acidente nuclear do mundo.