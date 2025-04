Ventos fortes atingem Pequim, fechando locais importantes e interrompendo viagens

Pequim emitiu seu segundo maior alerta de vendaval neste fim de semana, pela primeira vez em uma década, alertando 22 milhões de moradores para evitar viagens não essenciais, pois os ventos podem quebrar recordes desde 1951.

Após alertas anteriores, alguns moradores disseram que ficaram muito nervosos, mas ainda assim conseguiram se locomover.

"Não foi tão grave quanto eu imaginava, não a ponto de ser impossível sair, mas está tendo algum impacto na vida diária", disse um morador local de 30 anos, de sobrenome Li.

Às 14h (horário local), os ventos derrubaram 703 árvores em Pequim, enquanto 693 voos foram cancelados nos dois aeroportos internacionais de Pequim - Pequim Capital e Pequim Daxing, informou a mídia estatal.

Os ventos dominaram os bate-papos nas redes sociais, com muitas pessoas expressando preocupação com os entregadores de comida que enfrentam as condições.

"Em um clima como esse, podemos escolher não pedir entrega — é muito difícil para eles", escreveu um usuário do Weibo.