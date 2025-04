Alcaraz reage e conquista seu primeiro título em Monte Carlo

"Estou orgulhoso de como lidei com tudo. Foi um mês difícil para mim, então vir aqui e ver o trabalho duro valendo a pena me deixa feliz."

Em uma tarde cinzenta no Court Rainier III, Alcaraz parecia indisposto inicialmente.

Musetti quebrou o serviço do tenista espanhol duas vezes no início e aproveitou 11 erros não forçados de forehand de Alcaraz para vencer o set de abertura. A variedade e a habilidade do italiano em quadra lhe deram vantagem contra um adversário hesitante, que lutava para encontrar seu jogo.

Mas o ritmo mudou no segundo set.

Alcaraz começou a atacar com mais autoridade e aprimorou seus golpes rasteiros, quebrando duas vezes o serviço do italiano e conquistando cinco games consecutivos, mudando completamente o roteiro.

Musetti, que havia jogado várias partidas longas no início da semana, começou a decair fisicamente diante do ritmo implacável, da postura e da potência do espanhol.